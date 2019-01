Vers de la porno subventionnée?

« En Allemagne, un groupe de féministes veut que les films adultes soient subventionnés. Et le gouvernement en parle ouvertement. Je ne sais pas si ça va se faire, mais c’est un débat intéressant à avoir », poursuit l’animatrice et femme d’affaires.

Devenue un joueur majeur dans la distribution de divertissement pour adultes jusque chez les Américains, la compagnie d’Anne-Marie Losique, Vanessa Media, lançait plus tôt ce mois-ci la nouvelle chaîne spécialisée Dorcel TV à travers le Canada et les États-Unis.

« Au-delà d’être une businesswoman fantastique, Anne-Marie Losique est une femme de contenu, une femme qui a toujours la volonté et le souci de faire plaisir à son public. Déjà ça, c’est assez rare dans notre industrie. Les métiers reliés à l’érotisme et au sexe sont souvent des métiers d’opportunisme, et avec des visions à court terme, plutôt qu’à long terme », explique l’homme d’affaires débarqué à Montréal pour l’occasion.