Voici les jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2018!

De vieilles franchises ont dominé les téléchargements du PlayStation Store américain et européen en 2018, mais d’autres titres plus récents ont su tirer leur épingle du jeu, à l’instar de Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, God of War et Spider-Man.

En Amérique du Nord comme en Europe, les dix premières places du PlayStation Store ont été occupées par des téléchargements de titres d’action.

Call of Duty: Black Ops 4 s’est classé numéro un en Amérique et deuxième en Europe, où le titre de simulation de football FIFA 19 a régné.

Le western Red Dead Redemption 2 signé Rockstar Games, tout comme Grand Theft Auto V, ainsi que les titres God of War, Spider-Man et le jeu de tir Far Cry 5 ont tous brillé dans les deux régions.

Gang Beasts et Rocket League de studios ont également réussi à se hisser dans le top 10 nord-américain.

Dans le classement américain

Les titres de sport NBA 2K19 pour le basketball et Madden NFL 19 pour le foot américain côtoyaient le titre d’exploration Monster Hunter: World.

Les gameurs européens ont quant à eux craqué pour le football en classant deux titres de la franchise FIFA dans le classement 2018, grâce à la présence de FIFA 18 et du plus récent FIFA 19.

Sans surprise

Fortnite a été le titre gratuit le plus téléchargé en Amérique du Nord, alors que PlayStation Europe a soumis un classement de contenu téléchargeable dans lequel Fortnite a glané sept places sur dix.

Destiny 2, Rocket League et Call of Duty: WWII figurent aussi parmi les titres gratuits les plus téléchargés.

Du côté du kit de réalité virtuel PSVR de la PS4

Job Simulator, Beat Saber et Super Hot VR ont rempli les trois premières places des classements des deux régions, à la seule différence que Job Sim a pris la première place en Amérique et Beat Saber a régné sur le classement Européen.