11 signes qui prouvent qu'Elisabeth Rioux et son nouveau chum Bryan sont faits pour être ensemble

Il y a du nouveau dans la vie de l'influenceuse Elisabeth Rioux et cette dernière semble plus aux anges que jamais!

La nouveauté? La femme d'affaires a trouvé l'amour auprès d'un certain Bryan McCormick et les tourtereaux semblent filer le parfait bonheur, si on se fie aux nombreuses publications sur leurs réseaux sociaux respectifs.

On le sait qu'Elisabeth n'a pas toujours été chanceuse en amour, mais il semble que cette fois, elle ait trouvé le bon!

La preuve dans ces 11 signes qui ne mentent pas:

1. Il s’adapte à son horaire

Il travaille deux semaines à l’extérieur, mais les amoureux restent toujours en contact.

2. Ils ont déjà eu la conversation bébé

Ça va vite!

3. Ils ont des amis communs

Ce sont Cath Bastien et Marc Fitt qui les ont présentés!

4. Il ne cherche pas la célébrité

Elle le tague souvent en mentionnant qu’il ne veut rien savoir d'être «famous».

5. Il a le corps pour faire la promotion des maillots Hoaka

D’une pierre, deux coups!

6. Il habite proche d’Elisabeth

Contrairement à son ex, qui habitait de l’autre côté de l’Atlantique.

7. Il veut passer du temps avec elle

La preuve dans les nombreuses «stories» qu'ils partagent.

8. Il n’a pas peur de s’afficher, bien qu’ils soient au début de leur relation

Pas de cachotteries!

9. Il n’a pas peur du ridicule

Non, monsieur!

10. Il lui envoie des vidéos touchantes

Cute!

11. Ils n’ont pas peur de faire du «PDA»

Get a room, guys!

