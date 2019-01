4 ans de prison pour l’avoir réduit à l’état végétatif

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | Un chauffard ayant causé une grave collision qui a laissé un jeune homme de la Montérégie dans un état végétatif a écopé d’une peine sévère de quatre ans de détention hier.

La juge Marie-Chantal Doucet a donné raison à la Couronne, qui réclamait une importante peine de détention pour le chauffard Philip Hargrave.

Au terme d’un procès, l’homme de 29 ans a été déclaré coupable l’automne dernier de négligence criminelle ayant causé des lésions à Kevin Gratton et deux de ses amis.

Sa défense de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux a été rejetée par la magistrate.

Le 26 septembre 2015, vers 19 heures, Hargrave circulait à au moins 160 km/h sur la route 201 – dont la limite est 90 km/h – en direction du village de Saint-Clet.

Il a effectué trois dépassements sur une ligne double, en frôlant les véhicules, tous phares éteints.

Pilote de course

« La conduite est habile, non erratique, comme le ferait un pilote de course », a illustré la juge Doucet dans son jugement, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

À l’intersection située au cœur de la petite municipalité, le conducteur fautif a provoqué un impact d’une extrême violence avec deux véhicules, à une vitesse de 130 km/h.

Les graves blessures subies par Kevin Gratton, alors âgé de 25 ans, l’ont laissé dans un état végétatif total.

Il doit maintenant vivre dans un CHSLD puisqu’il a besoin d’assistance pour toutes les activités vitales quotidiennes.

Ses parents Stéphane Gratton et Linda Bercier ont témoigné devant la juge Doucet lors des observations sur la peine en décembre dernier, détaillant les conséquences de la collision dans leur vie.

« J’ai l’impression que mon fils est mort, et je ne peux pas faire mon deuil, car Kevin était un être tellement plein de vie et d’amour. Il n’est plus qu’un être vivant dépourvu d’émotion », a décrit le père de famille.

Des propos qui ont semblé toucher la magistrate, et les parents de Kevin Gratton sont d’avis que cela a sûrement eu un impact sur la sentence qu’elle a imposée hier.

« Tout le monde a des enfants et c’est quelque chose que tu ne souhaites pas à personne », a indiqué Linda Bercier au Journal à sa sortie de la salle d’audience.

Pas une vengeance

La juge Doucet a en effet considéré l’état de Kevin Gratton comme une « circonstance particulièrement aggravante » lors de son analyse, mais la peine dont a écopé Hargrave ne doit pas être considérée comme une vengeance, a-t-elle souligné.

Le chauffard, qui a porté le verdict de culpabilité en appel, a pris acte de la décision sans broncher hier.

Compte tenu de la détention préventive d’Hargrave, il ne lui reste qu’environ deux ans et demi à purger.