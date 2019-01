BÉDARD, Bibiane



À Saint-Émile, le 9 janvier 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Bibiane Bédard, conjointe de monsieur Maurice Routhier, fille de feu dame Aurore Garneau et de feu monsieur Roland Bédard. Elle demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres (du corps) à lade 17h à 20h30 et sera suivi d'Outre son conjoint Maurice Routhier, elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Mélissa Brière), Christian (Valérie Giard); le père se ses enfants : Denis Goudreault; ses petits-enfants : Audrey-Anne, Marylee, Raphaël, Alexis, Olivier, Antony. Elle était la sœur de : feu Claude, feu Réjean (Suzanne), feu Jocelyn (Laurienne), feu Michel (Jeannette), feu Micheline, Renald (Lucie). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parent et ami(e)s.