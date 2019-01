DURAND, Denis



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 10 janvier 2019, est décédé à l'âge de 71 ans, monsieur Denis Durand, époux de madame Huguette Dupuis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Eve, Kim et Vicky (Nadine Saindon), sa belle-fille Natacha Dupuis, ses petits-enfants Zack et Jayke, le père de ses petits-fils Pascal Arguin, ses frères et sœurs Céline (Marcel Demers), Claude (Pierrette Boutet), Diane (Gilles Pleau), feu Fernande (Jacques Pépin), Guy (Diane Boutet), Lucie (Michel Durand) et Louise, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. Il a été confié à la:La famille recevra les condoléances le samedi 19 janvier de 13h à 16h à la salle numéro 1 au sous-sol de l'église Saint-Ambroise (277, rue Racine à Québec, G2B 1E7). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. La famille tient à remercier l'équipe de Chartwell Le Montcalm à Candiac pour son dévouement.