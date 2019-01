LACHANCE, Joseph



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 décembre 2018, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédé monsieur Joseph Lachance, époux de feu dame Marie-Rose Fortin. Il était le fils de feu M. Joseph-Ligori Lachance et de feu dame Philomène Pruneau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale jeudi 17 janvier 2019 de 14h à 16h et de 19h à 21h30, vendredi jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants : Madeleine (Benoît Boulanger), feu Thérèse (Gaston Kirouac), François (Julie Talbot), Roger (Doris Brie), Rita (Camille Laliberté), Rolland (France Morin), Pauline (Michel Caron), ses petits-enfants : Sylvain, Pascal, Bruno, Sylvie, Jean-François, Lilianne, Daniel, Dominique, Louis, Lisa, Carl, Nadia, Bianca, Jimmy, Véronique et ses 21 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : feu Ligori (feu Madeleine Masson), feu Noël (feu Rose-Alma Leclerc), feu Alphonse (feu Florentine Michaud), Eucher (Lorraine Lacombe), Jean-Marc (feu Marguerite Petitclair), Paul (Suzanne Boulet), feu Anselme (Rita Pelletier), Jeanne (feu Roger Gosselin), Philomène (feu Albert Robert), Emma (feu James Walsh), Angéline (feu Camil Fortin), feu Marie, feu Gertrude, feu Angéline, feu François, ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Paul (feu Céline Thiboutot), feu Roméo, feu Amédée (Gilberte Gagné), feu Mariette (feu Yvon Bérubé), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement spécial au personnel et médecins de l'Hôpital de Montmagny (médecine et gériatrie) pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la