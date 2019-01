DORION, Ginette



À son domicile, le 10 décembre 2018, à l'âge de 72 ans et 5 mois, est décédée madame Ginette Dorion, fille de feu dame Yvette Dubuc et de feu monsieur Henri-Paul Dorion. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 18 h à 20 h.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2019 au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle Argall (Vincent Barriault), son fils Bryan Argall (Mélissa Boutet) et son fils adoptif Patrick Audy (Mandy Bouchard); ses petits-enfants: Émilie, Jacob, Alexis et Thomas; sa belle-sœur Marie-Thérèse Ruel, et ses belles-sœurs de la famille Argall; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Ginette est allée rejoindre son frère Gilbert Dorion qui l'a précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Les Œuvres Jean Lafrance Inc. 1390, Route de l'Aéroport, Québec, Québec Téléphone : 418- 681-3883 Courriel : info@lesojl.com Site web : www.lesoeuvresjeanlafrance.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.