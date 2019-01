DROLET, Pierre



À Québec, le 27 novembre 2018 à l'âge de 59 ans, est décédé Pierre Drolet, il était le fils de Mathieu Drolet, feu Pauline Morency et compagnon de vie de feu, sa belle petite chatte adorée décédée à l'âge de 20 ans, le 23 septembre 2018. Il laisse dans le deuil, son père Mathieu Drolet, ses frères et soeurs: Michel, Marc (Lucie Picard), Dan (Linda Couture), Marie-France (George Kiely), Richard (Véronique Comeau), Josée (Ghislain Michaud); son filleul (Prince Jessy), ses neveux et nièces: Tommy, Maggy-May, Sabrina, Vanessa, Dominic, la petite Alicia et Lily Boop; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousines, cousins et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'administration MIELS Québec au 625 Avenue Chouinard, Québec, Qc, G1S 3E3 (418) 649-1720.