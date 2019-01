COULOMBE, Réal



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 9 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Réal Coulombe, époux de feu madame Colette Bernier. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Coulombe et de feu dame Annette Proulx. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Martin, Alain, Yvon, Sandra (Daniel Cloutier), Karine (Jocelyn Gagnon), ses petits-enfants : Maxime, Claudy, Frédérick, son arrière-petit-fils : Lucas, ses frères et sœurs : feu Alphonse, Denis (Ginette Dion), Lionel (Lise Lacombe), Gille (Sylvie Bernier), feu Antoinette, feu Aline (Gaston Fournier), Alice (feu Paul-Émile Langevin), feu Yvette (feu Roland Fournier), Béatrice (feu Roland D'Amour), Jeanne, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier l'équipe du 2e étage du Centre d'hébergement de Montmagny, madame Sandra La Bastille (travailleuse sociale), Dr Lepage et Dr Bergeron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la