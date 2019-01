CARRIER, Laurette Nadeau



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes de Québec, le jeudi 3 janvier 2019, est décédée à l'âge de 93 ans et 3 mois, madame Laurette Nadeau, épouse de feu monsieur Georges-Henri Carrier. Elle était la fille de feu Aurèle Nadeau et de feu Alma Bilodeau. Elle demeurait à Québec et autrefois à Sainte-Rose-de-Watford. Madame Laurette Nadeau sera exposée à la :vendredi de 19h à 22h et samedi de 10h à 13h15.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil ses enfants: Georgiane " Yanne " (feu Denis Baillargeon), Alphonse (Angèle Verret), Julie (Yvon Baillargeon), Francine (Jacques Pouliot), Mario (Guylaine Lacasse), Ghislain (Patricia Carrier) et Danie (Bruno Audet) ; ses petits-enfants : Marc, Francis et Sophie Baillargeon, Daniel, Nathalie et Matthew Carrier, Martin, feu Alain et Marilyn Baillargeon, feu Rémi, Véronique et Jennifer Pouliot, Tommy et Patrick Carrier, Jenny, Pascale et Cathy Carrier, Jimmy et Joanie Audet ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Mariette (feu Maurice Campeau) ; ses belles-sœurs Aline Jolin (feu Joseph Nadeau), Candide Beaudoin (feu André Nadeau) et Yvette Bossé (feu Siméon Nadeau). Sans oublier, ses frères et sœurs qui l'ont précédée : feu Wilbrod (feu Albertine Lacroix), feu Mérilda, feu Armoza (feu Lorenzo Carrier), feu Rosaire (feu Marie-Blanche Lamontagne), feu Madeleine (feu Arthur Baillargeon), feu Léopold (feu Ida Baillargeon), feu Robert (feu Bertha Lacroix), feu Jeannette (feu Euchariste Toulouse); sa demi-sœur feu Denise Carrier (feu Gérard Bresse), ainsi que plusieurs neveux et nièces, plus spécialement Sylvie Nadeau, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes de Charlesbourg pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Formulaires disponibles au salon.