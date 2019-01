MERCIER, Laurent



À Brossard, le 8 janvier 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Laurent Mercier, époux de Madame Réjeanne Laliberté. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Sylvie (Jean-Yves) et Chantal (Talib), ses petits-enfants Marianne, Félix, Guillaume, Zakary et Sara ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexe funérairele vendredi 18 janvier 2019, de 18h à 21h etde 9h30 à 10h30 et suivraL'inhumation se fera immédiatement après le service à l'église, au cimetière adjacent. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'unité de soins palliatifs du CHSLD Champlain. Au lieu de fleurs, un don à la Fondation centre d'accueil Champlain et la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne, serait apprécié en la mémoire de Laurent Mercier.