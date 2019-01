CÔTÉ, Gabriel



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 6 janvier 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gabriel Côté, fils de feu Hector Côté et de feu Cécile Lemay. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses fils: Stéphane (Manon Roberge) et Martin (Catherine Couture); ses petits-enfants: Pier-André (Kathleen Johanson), Olivia, Lorie et Élisabeth (Steven Daniel-Morin); ses arrière-petits-enfants: Solveig, Paeivi et Lucas; ses frères et soeurs: Thérèse (feu Théophile Laprise), feu Françoise (feu Gérard Desrochers), Jean-Louis (Ghyslaine Fradette), Madeleine (feu Robert Rodrigue), Georgette (feu Jean-Roch Brisson), Raymond, feu Florent (Micheline Dufresne), Magella, Hélène (feu Robert Bradette), feu Michel (Francine Favron), feu Julien, Denys (Francine Caron), Diane (feu Raymond Pilotte), André et Jocelyn; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Merci au personnel soignant du CHSLD Chanoine-Audet. La famille vous accueillera aule vendredi 18 janvier de 19h à 22h et le samedi 19 janvier à compter de 13h.