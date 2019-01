Aînés: il ne faut plus tolérer l’intolérable

Un soir, elle effectua une vilaine chute entre sa toilette et son bain.

Quatre heures plus tard, par hasard, un préposé la découvrit enfin. Malgré la douleur extrême (elle s’était cassé le pied), elle fut couchée pour la nuit.

De complication en complication, grand-maman Davidson acheva son parcours de vie dans des souffrances innommables. Elle s’éteignit cinq mois plus tard.

Notre histoire, c’est celle aussi de tant de familles québécoises, qui voient leurs bien-aimés faire l’objet de négligences inacceptables, sans que rien ne change. Depuis des années, nous sommes exposés à répétition à des récits qui font mal au cœur. Collectivement nous nous insurgeons, puis, plus rien. C’est le retour à la vie normale, jusqu’à la prochaine histoire de couches souillées, de nourriture infecte ou de soins d’hygiène non prodigués.

Cette semaine, nos collègues de TVA ont donné la parole à des familles dont les aînés sont logés à la résidence l’Éden de Laval. Celle-ci fait régulièrement surface dans l’actualité pour diverses histoires de maltraitance et de négligence. Malgré nos hauts cris, j’ai bien peur qu’une fois de plus, cela ne change strictement rien. À moins que...

Car s’il faut se pencher impérativement sur le manque de ressources et sur les conditions et la valorisation du métier de préposés aux bénéficiaires, il n’en demeure pas moins que la priorité devrait être de s’attaquer à l’absence d’imputabilité. Est-il normal que les dirigeants des centres délinquants ne soient jamais punis pour le traitement qu’ils infligent à nos bâtisseurs et nos bâtisseuses ? Qu’il s’agisse de négligence, de maltraitance ou de soins déficients, comment cela se fait-il que les décideurs semblent toujours agir en toute impunité ?