Besoin d’aide

Connaissez-vous une recette de vermifuge qui aurait jadis été proposée dans le cadre d’un programme de « remèdes de grand-mère »? Je n’ai pas de médecin de famille et j’aimerais bien régler mon problème rapidement et à peu de frais. Comme, à l’égal de plusieurs de vos lecteurs et lectrices je suis de plus contre les remèdes contenant du chimique, une suggestion de produit naturel ferait bien mon affaire.

Marie-Pier

En vous promenant sur Internet vous allez certainement trouver de nombreuses suggestions. Même si vous êtes réfractaires aux produits pharmaceutiques, sachez que votre pharmacien pourrait être d’excellent conseil pour ce que vous appelez un médicament naturel. Surtout que quoique vous en pensiez, même les produits naturels peuvent avoir de mauvaises interactions entre eux.

Par contre, je vous signale que parmi les aliments qu’on consomme pour se nourrir, certains contiennent des substances vermifuges ou qui favorisent l’évacuation. Parmi ces derniers il y a les graines ainsi que l’huile de courge, la choucroute fraîche, le jus de chou frais, le fenouil, la carotte crue et le clou de girofle, et enfin les infusions de thym. Il y a surtout l’ail sous toutes ses formes. Voici une recette simple qui est très populaire mais qu’on doit consommer avec modération vu ses effluves: Faire bouillir une douzaine de gousses d’ail avec des aromates (thym ou laurier) pendant 10 à 15 minutes. Servir le tout (ail compris) en potage avec une tranche de pain arrosée d’un filet d’huile d’olive.