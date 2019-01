BFF Challenge: Noemie Lacerte, Cassandra et Marie mettent au défi leur amitié

Pour la première fois de l’histoire du BFF Challenge, on a reçu un trio de meilleures amies, Noemie Lacerte, Cassandra Bouchard et Marie Gagné, afin de savoir une fois pour toutes si elles se connaissent par cœur.

De leur chanson de prédilection qu’elles écoutent toujours avant de sortir au film qui fait pleurer Noemie à tout coup, en passant par leur meilleur souvenir de voyage ensemble, les filles s’échangent une lutte féroce au nom de leur amitié.

Sans plus tarder, découvrez si le trio a relevé le défi haut la main:

