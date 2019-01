Brexit: réactions européennes au vote du Parlement britannique

L’Union européenne et ses États membres ont estimé que le rejet par le Parlement de l’accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit faisait courir au Royaume-Uni le risque d’une sortie brutale de l’UE.

Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker: «J’invite instamment le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Il ne reste plus beaucoup de temps».

«L’accord de retrait est un compromis équitable et représente le meilleur accord possible. Il réduit les effets néfastes du Brexit sur les citoyens et les entreprises dans l’ensemble de l’Europe. Il constitue la seule solution pour garantir un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne».