La femme d’affaires Caroline Néron sera à «Tout le monde en parle», dimanche, pour traiter des difficultés financières de son entreprise lors de la première émission de l’année.

À lire aussi: Ces personnalités ont réagi aux déboires financiers de Caroline Néron

Caroline Néron s'était déjà confiée à TVA Nouvelles, jeudi dernier, à propos de ses problèmes financiers.

Sur le plateau, sont également conviés Patrick Huard pour son rôle dans la série Les honorables, l’actrice Anick Lemay, qui se bat depuis l’année dernière contre un cancer du sein; Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard pour la télésérie M'entends-tu?, ainsi que la ministre Sonia LeBel et les députées Véronique Hivon, Hélène David et Christine Labrie, au sujet de l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et conjugales.

Rappelons que lors du passage à Tout le monde en parle de Caroline Néron en 2014, la carte que lui avait remise Dany Turcotte avait beaucoup fait réagir. Toute l'histoire ici.