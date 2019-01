Chouinard gagne en confiance

La feuille de pointage ne témoigne pas toujours de l’apport d’un joueur dans une équipe. Relégué la plupart du temps à un rôle de réserviste en début de saison chez les Remparts, le défenseur Félix-Olivier Chouinard a forcé la main de ses entraîneurs et sa cote de popularité ne cesse d’augmenter auprès d’eux.

Dimanche, face aux Voltigeurs de Drummondville, l’une des puissances de la LHJMQ, l’arrière de 17 ans a été employé contre quelques-uns de leurs meilleurs éléments et il a montré pourquoi Patrick Roy lui fait de plus en plus confiance en accomplissant son boulot sans tambour ni trompette.

« C’est plus difficile pour un jeune défenseur et je dirais que je prends de plus en plus confiance. Par exemple, à Drummondville, c’était un gros défi de jouer contre des gars repêchés et c’est le genre de match qui aide à prendre confiance. Je tente des choses que je ne faisais pas et je joue avec plus de hargne dans les coins », a observé celui qui a participé à 33 des 43 rencontres de la formation québécoise cette saison. Il n’a pas joué le rôle de spectateur depuis le 5 décembre dernier, une séquence de 13 parties consécutives.

Le grand patron des opérations hockey des Diables rouges a été élogieux envers son poulain.

« C’est un gros bonhomme et sur la patinoire, je sens qu’il joue de plus en plus avec confiance. On a sincèrement huit défenseurs, neuf avec Rodzinski quand il va revenir, qu’on aime beaucoup. Je trouve qu’il se développe bien, Lap travaille bien avec lui et son jeu mature de match en match », a souligné Roy, qui optera pour une rotation entre Chouinard, Dylan Schives et Louis Tardif Jr., en raison du surplus d’effectifs à cette position.

Produit du midget espoir

Les recruteurs des Remparts avaient l’athlète de Val-Bélair en haute estime, puisqu’ils n’avaient pas hésité à le choisir dès la troisième ronde de la séance de sélection en 2017 présentée à Saint John, et ce, en dépit du fait que Chouinard venait de passer les mois précédents au niveau midget espoir.

Le principal intéressé n’a jamais vu ce passage à 15 ans comme un recul dans son cheminement. Au contraire. L’année suivante, il devenait un pilier à l’arrière avec le Blizzard du Séminaire Saint-François dans le midget AAA.

« Ça m’a permis d’avoir plus de temps de glace et, en jouant, j’ai pris de la confiance, et ça m’a permis de développer des aptitudes que je n’aurais peut-être pas eues dans le midget AAA. Il y a des joueurs qui obtiennent une place [à 15 ans], mais ils ont moins de glace dans le midget AAA. Puis, j’ai eu de bons coachs au niveau espoir », a raconté Chouinard à l’issue de l’entraînement de mercredi matin.

Encore spécial

Même avec une demi-saison derrière la cravate, Chouinard se dit toujours aussi choyé de porter l’uniforme des Remparts.

« Je ne le réalise pas encore complètement. J’avais mes billets de saison, j’étais au défilé de la Coupe Memorial [en 2006] et les Remparts, ça a toujours été gros. »