Des touristes «naïfs et inconscients» adeptes du couchsurfing

Le Néerlandais Ciaran Barr souhaitait une expérience «authentique» pour son voyage en Afghanistan, en guerre depuis bientôt quatre décennies. En dépit des risques, il a décidé de visiter le pays en routard et de loger chez l'habitant via le site couchsurfing.com .

Malgré l'insécurité et une forte défiance entre Afghans, façonnée par tant d'années de conflit, près de 2000 d'entre eux, très majoritairement des hommes, proposent leur domicile sur cette plateforme qui met en relation voyageurs et des gens du cru prêts à les héberger gratuitement. Le site internet, créé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis, a essaimé au niveau mondial.

Mais des dizaines d'étrangers se lancent malgré tout chaque année dans un dangereux périple à travers le pays, ignorant les appels de leurs gouvernements à rester à l'écart d'un conflit considéré comme le plus meurtrier au monde, avec plus de 10 000 civils tués ou blessés en 2017.

«Loger chez des gens et s'habiller de manière à passer inaperçu permet de voyager en Afghanistan sans prendre trop de risques», affirme Ciaran Barr, vêtu d'un shalwar-kameez, un pantalon et une tunique amples à la mode afghane.

Caitlan Coleman et Joshua Boyle, un couple américano-canadien qui voyageait sac au dos en 2012 en Afghanistan, en ont fait l'amère expérience. Enlevés par des talibans puis remis au réseau extrémiste Haqqani au Pakistan, ils n'ont été libérés que cinq ans plus tard, en 2017. Leurs trois enfants sont nés en captivité.

«Il faut être malin. Être en contact avec quelqu'un du cru est la meilleure manière d'être en sécurité», clame cet homme qui s'est fixé comme objectif de visiter tous les pays du monde avant son 30e anniversaire cette année. «Cela fait partie de l'expérience culturelle», poursuit-il, «de voir comment les gens vivent, d'écouter leurs histoires et de comprendre le pays dans lequel on se trouve.»

Ciaran Barr et Jørn Bjørn Augestad ont démarré leur semaine de vacances afghanes par Mazar-i-Sharif, la grande ville du Nord, célèbre pour son ancienne mosquée bleue et ses bouzkachis, sorte de tournois rustiques de polo dans lesquels une carcasse de chèvre fait office de balle.

Ils se sont rencontrés via un agent de voyage local, qui leur a trouvé un chauffeur pour les emmener à Kaboul, 400 km plus au sud.

Durant ce périple routier, ils ont traversé Kunduz, une province où les combats sont aussi réguliers que mortels entre talibans et forces de sécurité. Puis ils ont franchi le col de Salang et son interminable tunnel construit par les Russes.

«Cela me permet d'avoir plus d'amis et de mieux connaître le monde», s'enthousiasme Naser Majidi, qui a hébergé six personnes depuis qu'il s'est inscrit sur couchsurfing.com en 2016.