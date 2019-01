Diabétiques et sportifs

« Ça ajoute un défi, une complexité, mais ce n’est pas un obstacle ou une barrière, assure Mélanie Henderson, pédiatre endocrinologue au CHU Sainte-Justine. Chez les jeunes, la pratique sportive est même recommandée et encouragée, tant qu’on vérifie fréquemment la glycémie et qu’on s’assure qu’ils ne manquent pas de glucides. »

Ce type de diabète apparaît le plus souvent pendant l’enfance, à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, rarement chez les personnes plus âgées. Il touche environ 10 % des personnes diabétiques, peut-on lire sur le site de Diabète Québec.

« Chaque enfant va réagir différemment au sport. Ce qui va fonctionner pour un pourrait être moins efficace pour un autre. C’est vraiment du cas par cas. On donne des consignes de base aux parents, mais il va y avoir des essais et des erreurs. Il ne faut pas se décourager avant qu’on trouve un moyen optimal que le sport se déroule bien », soutient la D re Henderson, qui est aussi chercheuse.

Pendant la pratique du sport, on invite l’enfant à être à l’écoute de son corps et à apprendre à distinguer les symptômes lorsqu’il commence à se sentir mal et qu’il entre en hypoglycémie. Reconnaître ces signes peut être plus difficile pour les tout-petits.

« Il faut arrêter tout de suite le jeu, ce n’est pas le moment de se dire qu’on va aller faire un but et qu’on va prendre une pause par la suite », affirme Mélanie Henderson.

« Au Canada, la récurrence est de 26 enfants de moins de 15 ans par 100 000 et ça augmente de 3 % chaque année. Mais partout dans le monde, il y en a de plus en plus et on s’explique mal pourquoi », indique Mélanie Henderson.