Du Chalet au Mexique

La chimie entre les comédiens de la série Le Chalet est aussi présente dans leur quotidien que sur le plateau de tournage. Et afin de souligner la fin de l’émission jeunesse qui tirera sa révérence à la fin de la présente saison, ils s’envoleront bientôt pour les tropiques.

« Je pars au Mexique avec la gang la semaine prochaine. On a fait un voyage ensemble chaque année. On a hâte », raconte Sarah-Jeanne Labrosse, croisée en compagnie de son ami Félix-Antoine Tremblay à la première du film Mon ami Walid, à la Place des Arts.

Cette escapade au soleil ne pourrait pas tomber à un meilleur moment pour la comédienne, épuisée par les rénovations entreprises à sa nouvelle demeure depuis un bon moment déjà.

« Il me reste encore un mois à mes rénos. Après ça, on va être bien, mais là, c’est invivable. Pendant le chaos, on s’est pris un petit appart, mon chum et moi. On va réaménager en revenant de voyage », explique-t-elle.