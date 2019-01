Encore du racisme!

Comme vous le savez, un bar du Plateau-Mont-Royal qui appartient à une coopérative de l’UQAM (wow, j’ai écrit « Plateau-Mont-Royal » et « UQAM » dans la même phrase, ai-je droit à un café équitable moulu par des hermaphrodites albinos non binaires et servi dans une tasse recyclable sculptée par un artiste cul-de-jatte qui habite dans une maison écologique transgénérationnelle avec son fils qui est maintenant sa fille ?) a interdit à un humoriste de participer à un spectacle d’humour, car il était blanc et il portait des dreads.

Paraît que c’est raciste.

J’AI VU LA LUMIÈRE !

Je sais ce que vous allez dire : bon, Martineau va rire d’eux !

Eh bien non !

Car en lisant la longue justification que les courageux camarades de cette coopérative inclusive ont publiée sur leur page Facebook (en utilisant un ordinateur en bois fabriqué au Togo, j’espère), j’ai vu la lumière !

J’ai enfin compris le concept d’appropriation culturelle !

Et depuis, j’ai complètement transformé ma vie.

Premièrement, je n’utilise plus aucun chiffre, car les chiffres ont été inventés par les Arabes, et que le peuple arabe (surtout les scheiks du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui sont obligés, les pauvres, de pomper du pétrole en plein désert pour gagner leur vie et nourrir leurs 52 femmes, leurs 82 enfants et leurs 176 petits-enfants) est un peuple opprimé.

Deuxièmement, j’ai détruit tous mes CD de Bill Evans, de Dave Brubeck, de François Bourassa et de Chet Baker, car ces musiciens sont blancs comme neige et qu’ils s’en sont mis plein les poches pendant des années en jouant de la musique qui a été inventée par des esclaves noirs.

Racistes ! Exploiteurs ! Voleurs !

BANDE DE VOLEURS !

Troisièmement, j’ai arrêté de faire la brouette thaïlandaise, le cheval à bascule et le triangle lumineux avec ma femme, car ce sont des positions du Kama Sutra et que je ne suis pas indien.

Je vais me contenter de la position du missionnaire le samedi soir quand il n’y a pas de hockey.

(À moins que je me fasse une maîtresse indienne, qui réussirait à m’obtenir un passe-droit du consul de l’Inde me permettant de faire le bouton de rose, la pieuvre et le cadenas tous les 2 octobre, afin de célébrer la naissance de Gandhi.)

Quatrièmement, j’ai déchiré ma carte de membre du Musée des beaux-arts, car cette institution subventionnée à même nos taxes a osé présenter une exposition Picasso, un artiste misogyne et colonialiste qui a passé sa vie à dessiner des filles toutes nues et à copier les sculpteurs africains !

En plus, il dessinait tout croche, comme mon cousin dyslexique... alors qu’il n’était pas dyslexique !!!!

Cinquièmement, j’ai jeté mon cellulaire aux poubelles, car il utilisait une pile au lithium, et que la pile au lithium a été inventée par Rachid Yazami, un scientifique marocain !

Et enfin, je ne vais plus au Planétarium, car l’astronomie est une invention maya, ce peuple doux et pacifique qui pratiquait le sacrifice d’enfants.

VIVE LES MURS !

Bref, grâce à la coop Les Récoltes, je ne veux plus rien savoir de l’appropriation culturelle ! Je reste (enfin) enfermé dans ma culture.