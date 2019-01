PICARD, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Picard, époux de feu madame Thérèse Côté, fils de feu Alexina Blouin et de feu Honoré Picard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 17h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Camil, François (Sylvie Bolduc) et Nathalie (Paul Desjardins); ses petits-enfants: Vincent (Andréanne Porlier), Ann-Julie (Gilson Freire Santos), François-Olivier (Anne-Sophie Tremblay) et Marie-Laure; ses arrière-petites-filles: Laurence et Raphaëlle; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Paul-Émile (feu Jacqueline Labbé), feu Roland (Madeleine Lachance), feu Jeannine (Napoléon Vaillancourt), feu Roger (feu Jeannine Grégoire), Louisette (feu Jean-Marie Tremblay), Florent (Monique Vigneault), Denise (feu Jean-Paul Lachance), Yolande (feu René Langlois), Jean-Yves (feu Rachel Giroux), feu Claude (Marie-Paule Gauthier) et de Claudette (Jean-Guy Goulet). Il était également le beau-frère de feu Jean-Paul Côté (Lucille Pouliot) et de feu Georgette Côté (feu Maurice Simard). Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, particulièrement au docteur Anne Paquette des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.