LANGLOIS, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Robert Langlois, fils de feu Stanislas Langlois et de feu Célina Ruel. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Régeant (Nicole Lalancette), Jean-Guy (Nicole Lemieux), Ginette (Jean-Claude Couture) et Micheline; ses petits-enfants : Valérie, Alexandre et Nicolas, Natacha et François, Mario et Marie-Andrée, Caroline et Ghyslain, et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; ses soeurs : Jeannine et Ghislaine; ses frères: Roger et Jean-Yves; sa belle-soeur Jeannine Desrochers; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Merci à tous ceux qui l'ont connu, apprécié et aimé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.fhdl.ca/faire-un-don/.