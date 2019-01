Commission scolaire English-Montréal: le ministre déclenche une enquête

Le ministre de l’Éducation a demandé une enquête sur la gouvernance et la gestion des ressources à la Commission scolaire English-Montréal (CSEM).

«Dès ma prise de fonctions, j'ai été saisi de nombreuses allégations qui ont été portées à la connaissance du ministère de l'Éducation au cours des dernières années, qui visaient la Commission scolaire English-Montréal et concernaient notamment la gouvernance et le climat interne à la commission scolaire, mais aussi les ressources matérielles et humaines. Ces allégations sont préoccupantes et même très sérieuses», a déclaré Jean-François Roberge lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale aujourd'hui.

Le ministre Roberge a notamment cité des conflits internes au conseil des commissaires et des ententes «avec des partenaires non reconnus par le ministère et qui donnent un enseignement déficient». «On parle de formation professionnelle qui aurait été donnée à contrat par des tiers qui ne sont pas reconnus par le ministère», a-t-il illustré.

«Je ne suis pas, aujourd'hui, pour vous donner des conclusions de l'enquête, mais on a des soupçons ou des allégations suffisamment grandes qui touchent des contrats donnés en formation professionnelle ou des contrats sans appel d'offres répétés avec des dépassements de coûts répétés aussi, qui, évidemment, soulèvent des questions importantes», a ajouté Jean-François Roberge.

Des fonctionnaires de l’Équipe des enquêtes ministérielles enquêteront sur ces allégations et d’autres. Ils devront déposer leur rapport d’ici le 10 septembre 2019.

Nouvelle enquête

En novembre 2016, Sébastien Proulx, qui était alors ministre de l’Éducation, avait également demandé à une vérificatrice de faire la lumière sur des «pratiques irrégulières en lien avec le cheminement scolaire, la diplomation et le financement associés à certains programmes de formation professionnelle» dans les commissions scolaires English-Montréal et Lester‐B.-Pearson.

Toutefois, le gouvernement libéral n’a pas agi par la suite, affirme le ministre Roberge. «Il est hors de question, pour moi ou notre gouvernement, de fermer les yeux sur des situations qui peuvent porter atteinte à la qualité des services offerts ou qui compromettraient la mission de nos importantes institutions d'éducation et d'enseignement supérieur», dit-il.

Jean-François Roberge a précisé que le déclenchement de cette nouvelle enquête ne fait pas suite à de nouvelles informations reçues depuis sa nomination.