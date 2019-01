La FQM présente 18 recommandations au ministre des Finances

Le besoin en immigration se fait principalement sentir pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre. « Mais c’est aussi pour occuper nos écoles et nos services de proximité. La population diminue et on doit garder des gens dans ces milieux-là », a ajouté le président de la FQM.

Le transfert d’un point de pourcentage de la TVQ aux villes est également au cœur des préoccupations de la FQM. Ce transfert « devra accroître de façon réelle les revenus de l’ensemble des municipalités du Québec et permettre une réelle diversification des sources de revenus », écrit la Fédération. M. Demers rappelle que ce point de TVQ doit remplacer des programmes existants. « La grande question est de savoir de quels programmes on parle. Si on modifie la somme et qu’on ne rajoute pas d’argent, il va y avoir des perdants au Québec », a-t-il prévenu.