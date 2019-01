Lorsque le froid qui perdure nous mord le visage au-dehors, cela me donne envie de cuisiner dans un poêlon en fonte.

Je ne le répéterai jamais assez : le poêlon en fonte, bien qu’il soit un peu lourd, est l’outil indispensable dans nos cuisines.

Il permet de cuire avec justesse grâce à la conductivité parfaite de la chaleur ; lorsque votre poêlon est bien culotté, il devient non adhésif ; même si le poêlon en fonte est rouillé, il est récupérable. Cependant, il faut toujours le faire chauffer lentement avant d’ajouter les aliments. Et il a fait ses preuves : je cuisine moi-même dans un poêlon en fonte ayant appartenu à mon père ! Ce poêlon a cuit des repas de camping aussi bien que ceux des dimanches matin de bacon à la maison et le sucre à la crème de maman.

Cette semaine, sortez le poêlon pour y cuire un plat de lentilles aux légumes qui peut être servi seul ou accompagné d’un rôti de viande. Utilisez les herbes fraîches à la fin de la cuisson pour rehausser leur saveur.

Et pour dimanche matin, je vous propose une frittata, ce plat si convivial et si réconfortant. Il faut le servir rapidement une fois sorti du four.

Frittata aux légumes

Photo courtoisie

Rien de mieux pour utiliser des restes de légumes que ce plat convivial.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 min

INGRÉDIENTS

2 c. à s. de beurre salé

1 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 gros oignon pelé et en dés

1 branche de céleri finement hachée

2 pommes de terre cuites pelées et en tranches fines

Quelques fleurons de brocoli cuits

8 gros œufs

¼ c. à t. de paprika fumé

125 ml (½ tasse) de bouillon de légumes

225 g (8 oz) de cheddar râpé

Sel et poivre

MÉTHODE

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Dans le poêlon en fonte chaud, faire fondre le beurre dans l’huile d’olive à feu moyen-doux. Ajouter les oignons et le céleri. Faire revenir à feu moyen 4 minutes. Ajouter les pommes de terre et les brocolis. Cuire 3 minutes. Saler et poivrer généreusement. Dans un bol, battre les œufs, le paprika et le bouillon. Verser dans le poêlon. Laisser prendre 2 minutes. Retirer le poêlon du feu. Couvrir de fromage. Cuire au four environ 30 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit bouillonnant et les œufs, cuits. Retirer le poêlon du four et servir immédiatement.

Poêlée de lentilles aux légumes

Photo courtoisie

Goûteux et coloré, ce plat se sert seul ou accompagne un poulet ou un rôti de porc à merveille. L’utilisation de lentilles en conserve permet de préparer ce plat rapidement.

Portions : 4 à 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 35 min

INGRÉDIENTS

225 g (8 oz) d’asperges

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon pelé et finement haché

2 branches de céleri en tronçons

2 gousses d’ail finement hachées

3 grosses carottes pelées et en rondelles

½ c. à t. de sucre

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes

1 c. à s. de sarriette finement hachée

450 g (1 lb) de lentilles en conserve, égouttées

Sel et poivre

MÉTHODE