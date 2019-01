Les cinq meilleurs gardiens substituts de la LNH

Comme le démontre la magnifique performance d’Antti Niemi, qui a bloqué 52 des 53 tirs des Panthers de la Floride dans la victoire du Canadien de Montréal mardi, un gardien substitut peut faire la différence.

Voici les cinq meilleurs gardiens suppléants de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison.

1 – Laurent Brossoit

AFP

Le portier des Jets de Winnipeg a non seulement le meilleur pourcentage d’arrêts de la LNH (,943) et de buts accordés par rencontre (2,01), mais aussi la fiche la plus reluisante avec un bilan de 10-1-1. Avec un contrat d’un an valant seulement 650 000 $, l’athlète de la Colombie-Britannique représente une des aubaines les plus alléchantes du circuit.

Encore jeune à 25 ans, il peut encore espérer devenir un gardien numéro 1 s’il maintient le rythme.

2- Jack Campbell

AFP

L’Américain de 27 ans a l’avantage d’évoluer pour une équipe défensive, les Kings de Los Angeles, ce qui l’a aidé à conserver une excellente moyenne de 2,21 et un taux d’efficacité de ,930.

Malheureusement pour lui, son équipe compte très peu de buts, ce qui explique sa fiche de 5-9-0. À preuve, Jack Campbell a perdu ses quatre dernières rencontres, même s’il n’a accordé qu’un but à deux reprises et deux lors des autres défaites.

3 – Jaroslav Halak

Martin Chevalier / JdeM

Après un début de saison impressionnant, Jaroslav Halak a ralenti depuis la fin novembre. L’ancien du Canadien a accordé trois buts ou plus lors de sept de ses 10 dernières rencontres. Malgré tout, le vétéran de 33 ans demeure un substitut de luxe, lui qui a déjà disputé 24 parties, remportant 13 victoires. Il a maintenu un excellent taux d’arrêts de ,924 et une moyenne de 2,39.

4 –Anton Khudobin

AFP

Le Russe, qui a roulé sa bosse comme deuxième gardien dans cinq équipes de la LNH depuis 2009-2010, jouit de la confiance des Stars de Dallas, puisqu’il a pris part à 21 affrontements depuis le début de la saison. Sa moyenne (2,46) et son taux d’efficacité (,923) le placent parmi les meilleurs du circuit. Le seul hic : sa fiche de 8-9-2.

5 – Linus Ullmark

AFP

Le Suédois de 25 ans est finalement en train de faire sa place dans la LNH. Après une prometteuse première saison en 2015-2016 avec les Sabres de Buffalo, il avait passé les deux autres presque exclusivement dans la Ligue américaine. Son équipe gagne lorsqu’il se trouve devant le filet (9-3-3) et il arrête les rondelles comme en témoigne son taux de ,918.