Les dragons battent de l’aile, selon Anges Québec

L’émission Dans l’œil du dragon va disparaître si elle continue de mêler le métier « d’entrepreneur » avec celui « d’investisseur », craint le PDG de la société de capital de risque Anges Québec.

« Est-ce le début de la fin ? Est-ce un modèle en train de s’épuiser ? Est-ce qu’ils ont de la difficulté à trouver des gens qui sont à la fois des entrepreneurs et des investisseurs ? Ou est-ce uniquement de plus en plus un spectacle ? » se demande à voix haute le PDG d’Anges Québec, François Gilbert.

Vendredi dernier, après les révélations des déboires financiers de Caroline Néron, Le Journal a rapporté que les dragons ne sont pas tous des modèles.

« On s’enligne de plus en plus avec des gens qui ont de belles expertises d’entrepreneur, mais pas nécessairement d’investisseur. C’est deux métiers différents », tranche l’homme à la tête d’Anges Québec.

Selon lui, l’émission est une lame à double tranchant. Elle a beau donner de visibilité aux entrepreneurs d’ici, elle projette aussi parfois une image déformée de « l’investisseur type » en capital de risque.

« Planter les entrepreneurs »

Pour le grand patron d’Anges Québec, Dans l’œil du dragon présente au public des investisseurs qui n’en sont souvent pas... en plus de clouer au pilori, à l’occasion, les entrepreneurs.

« Il y a des tas de choses qui se passent dans Les dragons qui ne sont pas la vraie vie. On n’est pas là pour planter les entrepreneurs », martèle celui qui part en tournée au Québec pour « démystifier » le capital de risque.

Pour souligner son dixième anniversaire, Anges Québec veut aller à la rencontre des entrepreneurs en région qui ont plus l’habitude des subventions ou des prêts que du capital de risque.

Ces dix dernières années, Anges Québec a investi plus de 406 millions $ dans des entreprises de chez nous, à raison d’une vingtaine d’investissements par année.

« Un investisseur, c’est quelqu’un qui a réussi et qui a les capacités financières de l’être », conclut François Gilbert.