Le 75e congrès annuel de l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) s’ouvre aujourd’hui (jusqu’à vendredi) au Fairmont Le Château Frontenac sous le thème « L’essor du savoir et de l’innovation ».

Notons, entre autres, parmi les conférenciers la présence de Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec ; Manuelle Oudar, PDG, CNESST ; Zey Emir, présidente de l’Association canadienne de la construction (ACC) ; Me Denis Gallant, PDG, Autorité des marchés publics ; et Sophie Brochu, PDG, Énergir. Mes salutations à Marie-Claude Houle, présidente du conseil d’administration de l’ACRGTQ ; Me Gisèle Bourque, directrice générale de l’ACRGTQ ; Pascal Lambert, président du comité des événements spéciaux ; et Christian Croteau, conseiller en affaires publiques ACRGTQ.

Cercle des Bleuets

Photo courtoisie

Ça va jaser de l’évolution ainsi que des défis passés et futurs dans le domaine des médias, ce midi, à l’Hôtel Signature Québec (rue du Marigot dans l’arrondissement Charlesbourg) lors du premier dîner-conférence de la saison 2019 du Cercle d’affaires des Bleuets de Québec. Joanne Boivin, animatrice à la radio de M FM (102,9), et Bruno Savard, chef d’antenne du Téléjournal Québec, à ICI Radio-Canada Télé (photos), seront les conférenciers. Mme Boivin, originaire du Saguenay, possède un bagage de près de 40 ans à la radio (elle a commencé très jeune) quant à Bruno Savard, qui a aussi commencé sa carrière au Saguenay, il œuvre dans le milieu des médias depuis plus de 25 ans. Réservations obligatoires : 1 418 454-2272 ou www.cercledesbleuets.com/activites.

Pour la 50e année...

Photo courtoisie

C’est ce midi que l’organisation du Tournoi national atome Desjardins de Lévis donnera tous les détails de sa 50e présentation qui se tiendra du 21 janvier au 15 février à l’aréna André-Lacroix (secteur Lauzon). Le président du Tournoi, Michel Gagné, présentera les nouveautés et également celui qui assumera la présidence d’honneur de l’événement, soit René Bégin (photo), FCPA, FCA, ASC, président de la Caisse Desjardins de Lévis.

Les souvenirs de Sam

Photo courtoisie

La Confrérie des Amis du Québec a présenté, vendredi dernier au restaurant La Tyrolienne, sa dernière activité du concept « Souvenir d’une époque » dans le contexte des activités du 50e anniversaire de la LHJMQ. André Savard (Sam pour les intimes), qui a porté l’uniforme des Remparts de Québec de 1969 à 1973, était à cette occasion le conférencier invité des membres de la Confrérie. À sa dernière saison avec les Remparts, André avait récolté pas moins de 151 points (67 buts et 84 passes en 56 matchs) avant d’être sélectionné au premier tour (6e au total) par les Bruins de Boston au repêchage d’entrée de la LNH en 1973 et également au premier tour (3e au total) par les Nordiques de l’AMH. Aujourd’hui, André Savard (photo) est recruteur professionnel pour les Devils du New Jersey de la LNH.

Anniversaires

Photo courtoisie

France Bouchard (photo), maître photographe de Lac-Beauport... René Turgeon, comptable agréé de profession, ex-champion de tennis dans les années 1940, 101 ans... Matt Duchene, joueur de centre des Senators d’Ottawa (LNH) 28 ans... Cynthia Phaneuf, ex-patineuse artistique québécoise, 31 ans... Kate Moss, mannequin anglaise, 45 ans... Patricia Tulasne, comédienne et actrice québécoise, 60 ans... Sade, chanteuse nigérienne, 60 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 janvier 2018. Dave Holland (photo), 69 ans, l’ancien batteur de Judas Priest... 2017. Eugene Cernan, 82 ans, astronaute américain et le dernier homme à marcher sur la Lune (Apollo 17)... 2016. Daniel Dion, 59 ans, huitième des 14 enfants de la famille Dion de Charlemagne... 2016. Yves Carrier, Gladys Chamberland, Charlelie Carrier, Maude Carrier, Louis Chabot et Suzanne Bernier, tués dans une attaque terroriste au Burkina Faso... 2015. Walt Peregoy, 89 ans, artiste, illustrateur et animateur américain... 2014. Dave Madden, 82 ans, acteur canadien... 2013. André Cassagnes, 86 ans, inventeur français qui a conçu l’écran magique (Etch A Sketch)... 2012. Marie Savard, 75 ans, poète, auteure-compositrice-interprète, dramaturge québécoise et fondatrice des Éditions de la Pleine Lune... 2008. Jean Léveillée, 80 ans, décorateur de Radio-Canada... 2007. Amélie Proulx, 23 ans, employée de TVA Québec... 1879. Octave Crémazie, 51 ans, poète québécois.