L’Océanic prend sa revanche contre les Tigres

Alexis Lafrenière et Dmitry Zavgorodniy, avec chacun de leur 20 e de la saison, ainsi qu’Olivier Garneau avec un doublé ont participé à cette pétarade réalisée en un peu plus de quatre minutes contre le gardien Fabio Iacobo.

« J’ai bien aimé notre vitesse. On n’a mis beaucoup plus de circulation devant le filet et notre exécution a fait la différence. Les gars étaient prêts pour ce match-là », a indiqué le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.