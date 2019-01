Pas de Cam Newton en 2019?

Le quart-arrière des Panthers de la Caroline Cam Newton pourrait rater l’ensemble de la saison 2019, en raison d’une blessure à l’épaule.

Selon le réseau ESPN, l’organisation de la NFL songerait sérieusement à assoir son pivot pour toute une saison, afin qu’il se rétablisse complètement.

«Si vous me disiez que ça prenait un an d’inaction pour qu’il puisse se rétablir et être complètement guéri, pourquoi nous ne ferions pas ça?, s’est questionné le propriétaire des Panthers, David Tepper, lors d’un entretien avec le réseau américain. Nous devrions cependant trouver une autre solution, n’est-ce pas? Nous devrions trouver un autre quart-arrière.»

Newton s’est blessé dans l’affrontement contre les Steelers de Pittsburgh en novembre, lors de la 10e semaine d’activités. Le joueur par excellence de la NFL en 2015 n’a pas été en mesure d’être aussi efficace par la suite. Il n’a d’ailleurs pas pris part aux deux derniers duels des siens.

Si l’équipe décide de reposer Newton, elle pourrait faire confiance à Kyle Allen, qui est un joueur de première année jamais repêché. Les Panthers pourraient également embaucher un vétéran ou repêcher un nouveau quart au prochain encan du circuit Goodell.