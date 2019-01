Portes ouvertes et sécurité

À compter de samedi, deux évènements majeurs apparaîtront dans le décor du monde de la motoneige au Québec : les Portes ouvertes et la Semaine de la sécurité à motoneige.

« Nous offrons cette fin de semaine d’accès gratuit aux sentiers afin de faire découvrir aux gens qui ne sont pas membres d’un club la structure que nos bénévoles bâtissent à chaque saison. Cela permet la pratique bien encadrée et sécuritaire de ce loisir qui est dans nos racines. » Voilà comment la responsable des communications à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), Marilou Perreault, résumait l’évènement qui se déroule samedi et dimanche.

« Ce rendez-vous annuel permet aussi aux gens de voir et de comprendre combien le monde de la motoneige et les motoneiges elles-mêmes ont changé au fil du temps. C’est une vitrine de premier plan pour nous. En participant à ces deux journées gratuites, tous les motoneigistes vont pouvoir constater le travail des bénévoles et en profiter pour les rencontrer et discuter avec eux sur ce que représente l’engagement dans un club. »

Durant cette fin de semaine spéciale, plusieurs motoneigistes de l’extérieur vont venir découvrir le Québec. « Nous allons rencontrer dans les sentiers des gens de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis qui vont choisir de sillonner les sentiers pour découvrir le Québec. C’est une excellente vitrine pour vendre notre loisir très bien organisé et les beautés du Québec, explique le directeur général de la FCMQ, Stéphane Desroches. Le nombre de membres augmente à chaque saison à la Fédération. Nul doute que cet évènement y est pour quelque chose. »

Pour participer à ces deux journées gratuites, vous devez vous inscrire à l’avance sur le site de la Fédération à www.fcmq.qc.ca. Vous recevrez alors votre droit d’accès temporaire pour les sentiers.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ

À compter de samedi, et jusqu’au 27 janvier prochain, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, de concert avec tous les organismes de la motoneige en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, participera à la Semaine internationale de la sécurité à motoneige.

Cette année, la Fédération a choisi de s’associer à Bertrand Godin qui sera le porteur du message pour la sécurité en motoneige. Il rencontrera les gens au poste d’accueil de Laval, le dimanche 20 janvier, au 500, boulevard des Mille-Îles, à Laval.

Deux autres postes d’accueil seront en fonction ce dimanche. Il y en aura un à Labelle, au 180, rue du Dépôt et un autre à Saint-Raymond, tout près de Québec. Il sera situé au 326, des Pionniers, à Saint-Raymond. Dans les deux cas, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec et des représentants de la FCMQ seront au rendez-vous de 9 h à 15 h.

« Durant cette semaine spéciale, nous serons présents dans les sentiers avec tous nos partenaires en matière de sécurité, explique le directeur-général, Stéphane Desroches. Nous allons rencontrer les motoneigistes dans les sentiers, dans les relais, dans les établissements licenciés et autres, partout où nous pourrons passer notre message et nos conseils des bonnes pratiques de la sécurité en motoneige. Vitesse, drogues, alcool, traverses de routes, les cours d’eau ainsi que les responsabilités du motoneigiste, voilà tous les sujets qui seront abordés. »

Il faut espérer que les délinquants, les vrais fous qui conduisent leur motoneige avec leur pouce au lieu de leur cerveau, vont comprendre le message durant ces rencontres. Ce sont eux qui brisent tout le travail fait par ceux et celles qui veulent que la pratique de la motoneige soit un loisir hivernal agréable et sécuritaire.

Sécurité présente

Contrairement à ce que plusieurs croient, la sécurité dans les sentiers est assurée par toute une équipe qui travaille en collaboration. Il y a tout d’abord les patrouilleurs de la Sûreté du Québec et de plusieurs corps policiers municipaux. Il faut ajouter à cela les 115 patrouilleurs fédérés qui parcourent les sentiers dans toutes les régions du Québec. Il y a en plus les patrouilleurs des clubs. Présentement, 1000 bénévoles sont formés au Québec pour faire de la patrouille. C’est un dossier qui est pris très au sérieux par toutes les parties impliquées.

Les chiffres

Les retombées économiques annuelles de 3,27 milliards de dollars reliées à la pratique de la motoneige sont uniquement pour l’activité motoneige. Cela ne regroupe pas les activités connexes qui peuvent être pratiquées lors d’une sortie en motoneige. La saison de motoneige dure entre 12 et 16 semaines. En plus d’assurer le maintien de 14 000 emplois, la motoneige assure des recettes fiscales de centaines de millions de dollars pour les deux paliers de gouvernement. Elle attire plus de 30 000 touristes au Québec, dont certains proviennent d’Europe. La motoneige est l’un des quatre produits prioritaires retenus dans la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal 2014-2020 par Tourisme Québec. Pour les régions, on parle de retombées économiques directes de 1 milliard de dollars en saison hivernale.

Pour l’environnement

En ce qui a trait aux changements technologiques qui ont été mis en place par les manufacturiers pour diminuer l’empreinte écologique de la motoneige, au chapitre des moteurs, l’alimentation en huile a changé de façon significative. Aujourd’hui, les moteurs fonctionnent avec des pompes à l’huile électriques qui assurent une bonne alimentation du moteur. Les huiles utilisées ont aussi été améliorées pour diminuer au maximum les émanations nocives dans l’air. Il est certain que l’on n’arrivera jamais à descendre le tout à zéro, parce qu’un moteur à combustion, c’est un moteur qui brûle de l’essence et de l’huile. Toutefois, les nouvelles normes qui régissent la motoneige font en sorte que plusieurs sont moins polluantes que bien des voitures qui sillonnent les routes du Québec.