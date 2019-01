Mode de stars: recycler vos looks des Fêtes

Ne rangez pas vos tenues des Fêtes, le temps est venu de recycler certaines pièces pour vos looks au quotidien. Jupe à paillettes, tailleur, smoking, chandail en mohair, petite robe noire, blouson satiné, les stars les stylisent avec désinvolture. Parfois, une touche de couleur peut faire toute la différence, alors que d’autres fois il suffit de troquer ses sandales recouvertes de cristaux pour des bottes de cuir noires. Portez séparément la veste et le pantalon du tailleur. Contrastez une matière luxueuse au denim. Plus le vêtement est chic, plus vous devrez l’agencer à son opposé !

Photo AFP

La tenue Dior de Rachel Weisz rappelle les tenues d’écolières. Glissez une chemise blanche sous votre robe noire pour un effet similaire. Bella Hadid y va pour un look plus athlétique avec sa chemise tunique, son gilet jaune fluo et ses baskets Louis Vuitton.

Photo AFP

Photo Rachel Luna

En coordonnant une chemise banquier à rayures, un pull turquoise et un complet à carreaux Gucci, Stephan James signe un look entre-saison. Une touche de couleur suffit parfois pour changer l’allure d’une silhouette.

Photo Rob Kim

En agençant une chemise à carreaux (déboutonnée avec les manches roulées) à une ceinture en cuir tan avec une grosse boucle, le tout signé Ralph Lauren, Chiara Ferragni dédramatise sa jupe brodée. Un large pull tricoté ou un hoodie sont aussi de bonnes options.

Photo Wenn, Chloe Bell

Sandra Bullock a accessoirisé sa robe Elena Reva d’une fausse fourrure Apparis et de bottes Le Silla. Les stylistes affirment souvent que les chaussures signent un look. Enfilez des bottes ou des derbys avec vos robes plutôt que des chaussures à talons hauts pour créer une silhouette moins de soirée.

Photo Rachel Luna

Gabrielle Union a craqué pour cette silhouette Pyer Moss. Retenez la superposition qui pourrait permettre à une robe de donner une illusion de jupe. Sortez une tunique, un grand t-shirt ou un chandail XL !

Photo AFP

Tracee Ellis Ross a déconstruit le tailleur Gucci, préférant un blouson et un t-shirt. Reprenez la veste pour structurer un mélange blouse et jean.

Photo courtoisie

Votre pull douillet qui agrémentait votre jupe de tulle sera tout indiqué avec votre jean préféré. Voyez le look monochrome Alberta Ferretti porté par Rita Ora.

Top 6 des Critics’ Choice Movie Awards

Il arrive parfois que le point focal d’une tenue soit porté au dos. Ce fut le cas pour plusieurs des robes qui ont défilé sur le tapis bleu des Critics’ Choice Movie Awards dimanche dernier. Dos nus, corsages retenus par de fines bretelles, traînes fluides, voici un survol de mon top 6 de la cérémonie qui récompense les meilleures réalisations cinématographiques de la Broadcast Film Critics Association.

Photo Wenn

La robe noire de Georges Chakra Couture sublimait la silhouette de Patricia Clarkson. La traîne de chiffon contrastait d’avec l’épaisseur du tweed.

Photo AFP

La matière, le plissé, le dégradé de couleurs, la coupe... la robe Givenchy de Charlize Theron est exquise.

Photo AFP

La robe colonne Calvin Klein by Appointment se termine en une longue traîne fluide. Comme quoi Lady Gaga s’adonne aussi parfois à des choix de tenues plus conservatrices !

Photo Wenn

Robe de velours bordeaux Ralph Lauren, rehaussée de bijoux Fred Leighton et d’une pochette Bulgari pour Emmy Rossum.

Photo AFP

Tel un lys callas, la robe noire Armani Privé de Nicole Kidman s’ouvrait sur un jupon blanc.

Photo Wenn, Regina Wagner

Un bel exemple d’un look à la fois chic et confortable. Immaculée, Allison Janney était vêtue d’un ensemble trois pièces Alberta Ferretti Limited Edition.