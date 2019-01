Sur les planches en amoureux

Catherine Proulx-Lemay et Jean-Moïse Martin ne partagent pas que leur quotidien. Le couple, qui s’est rencontré sur les planches dans la pièce Roméo et Juliette, partageront cet été la vedette du spectacle Le bizarre incident du chien dans la nuit.

« On commence à répéter ensemble bientôt pour notre été à la salle Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme. C’est le fun. On est de super bons partenaires de travail », raconte-t-elle, rencontrée sur le tapis rouge de la première du spectacle de Véronic DiCaire, mardi dernier.

Outre ses projets au théâtre en 2019, la comédienne de 43 ans entend bien consacrer du temps à sa toute nouvelle résolution.

« J’ai envie de me remettre en forme. On dirait que la quarantaine se fait sentir. Alors, je vais penser à moi et je vais recommencer à bouger et à m’accorder du temps », confie-t-elle.