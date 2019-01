Un Canadien gagne près de 900 000 $ au poker... et compte tout donner à des organismes de charité!

Scott Weelenbach, un Canadien très intéressé par la philosophie bouddhiste, a remporté près de 900 000 $ lors d'un tournoi de poker, une somme qu'il compte verser entièrement à des organismes de charité.

Après s'être inscrit à un tournoi en ligne de PokerStars pour 500 $, M. Weelenbach s'est retrouvé à jouer pour un grand prix de 1,5 million $ lors d'un tournoi aux Bahamas. Le résident d'Halifax a finalement dû se contenter de la troisième place, mercredi, mettant tout de même la main sur une impressionnante cagnotte de 671 240 $ US (près de 900 000 $ CAN).

«Je me considère très chanceux d'avoir pu participer [à ce tournoi], a déclaré M. Weelenbach mercredi lors d'une entrevue accordée au site PokerNews.com. Je crois que j'aurais pu mieux jouer et me rendre plus loin».

Malgré tout, l'homme est heureux de son cheminement, qui lui permettra d'aider des organismes de charité, dont les noms n'ont pas été précisés.

C'est la seconde fois que l'homme de 67 ans, qui travaille comme traducteur de textes bouddhistes, remporte un montant important. La dernière fois, il avait mis la main sur une somme de 92 000 $ US (environ 120 000 $ CAN), qu'il avait versé à l'organisme Buddhist nuns of Nepal.

«Où ça ira cette fois-ci, je l'ignore. On verra, avait mentionné M. Weelenbach lors d'une précédente entrevue avec PokerNews.com, deux jours avant la fin du tournoi. J'ai pris ma décision, la dernière fois, une semaine après [avoir gagné].»

«J'espère que ce montant ira à de bonnes causes et que des gens en bénéficieront», avait-il ajouté lorsque questionné sur la possibilité de mettre la main sur le grand prix.