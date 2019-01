Un employé canadien d’une société minière enlevé au Burkina Faso

Un employé canadien d’une société minière a été enlevé mardi soir par des hommes armés dans l’est du Burkina Faso, a indiqué mercredi à l’AFP un haut responsable canadien sous couvert de l’anonymat.

Plusieurs hommes armés ont mené un raid contre les installations de l’entreprise minière canadienne Progress Minerals, non loin de la frontière avec le Niger, au cours duquel ils ont kidnappé ce Canadien, a confirmé cette source, demandant à conserver l’anonymat à cause du caractère sensible du dossier. Une autre Canadienne est portée disparue depuis la mi-décembre au Burkina Faso, en proie aux violences ethniques et djihadistes.

