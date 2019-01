Un voyage de dernière minute

Amoureux depuis plus de sept années, Anouk Meunier et Daniel Melançon se font un point d’honneur de conserver une bonne dose de spontanéité dans leur vie de couple. Un exemple ? Les deux animateurs reviennent tout juste d’un voyage sous les palmiers, organisé à moins de 24 heures du départ.

« On est revenus de ski de Charlevoix, le vendredi soir. Le samedi, je demande à Anouk “qu’est-ce qu’on fait... ”, et à deux ou trois heures de l’après-midi, on se bookait un voyage en République dominicaine. Le lendemain matin à 8 heures 40, on était dans l’avion », raconte Daniel Melançon, rencontré à la première du nouveau spectacle de Véronic DiCaire, mardi dernier.