Une crêperie dans l’ancien Picardie sur Maguire

Le local de l’ancien Picardie et du défunt restaurant L’Instemps Gourmand, sur l’avenue Maguire, accueillera une crêperie au printemps, a appris Le Journal.

Le propriétaire de l’immeuble, Michel Tailleux, a loué le local à un homme qui possède déjà deux restaurants dans le secteur de la Place Royale, dans le Vieux-Québec, a-t-il confirmé mercredi, sans le nommer.

« C’est un monsieur qui va faire une crêperie là-dedans, mais il est à l’extérieur de la ville jusqu’en avril et il ne va pas ouvrir avant le mois de mai. Je ne sais pas sous quel nom il va l’ouvrir », a confié M. Tailleux, qui avait lui-même ouvert le bistro-boulangerie Picardie en 1971, devenu au fil du temps une véritable institution à Sillery.

Rénovations

Ginette Larochelle avait racheté le commerce de Camil Lacroix, en 2015, et avait investi beaucoup d’argent pour rénover les lieux, rebaptisés L’Instemps Gourmand au printemps 2018. Elle a toutefois annoncé la fermeture du restaurant brunch et salon de thé quelques mois plus tard, en octobre.

« Elle a fait des travaux énormes là-dedans, elle a dépensé plus de 500 000 $, mais elle n’arrivait plus et elle était étranglée à la fin », se désole M. Tailleux.