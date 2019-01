Ville de Québec: jeter ses choux gras

Je sais que je risque de me faire lancer des tomates en osant comparer négativement ma belle ville de Québec avec Montréal. Je me permets de le faire, car j’aime être fière du lieu où je suis née et où j’ai choisi d’habiter. Et le retard dont la capitale fait preuve dans certains dossiers nous fait déshonneur. Le compostage en est un... ou plutôt l’absence d’un programme de compostage à grande échelle.

Je n’ai pas le choix, je dois aller travailler à Montréal plusieurs fois par mois. J’en profite pour aller dormir chez des ami(e)s qui habitent dans la métropole. Une bien agréable façon d’enjoliver mes voyages d’affaires. C’est l’occasion parfaite pour souper ensemble afin de nourrir ces amitiés précieuses. À la fin du repas, quand on ramasse la table et fait la vaisselle, je suis ravie de constater que nos résidus de table vont dans un bac à compost qui sera récupéré par des employés de la ville lors de la collecte des ordures.

Montréal agit depuis longtemps, Québec végète

Ça fait plus de cinq ans que ma meilleure amie, qui habite au centre-ville de Montréal, bénéficie de ce service. En 2018, ce sont les matières organiques de plus 500 000 logements de la métropole qui ont été compostées. Cette année, la ville de Valérie Plante prévoit étendre l'offre de ce service de collecte à tous les immeubles de huit logements et moins.

Pendant ce temps, ma famille et tous mes voisins, 250 kilomètres plus à l’est, n’avons encore aucun service de collecte des résidus organiques. Niet, nada, rien du tout!

On habite au centre-ville de Québec et, pour valoriser nos résidus de table, il faut prendre notre petit sac de pelures et nos petites jambes pour se rendre dans l’un des 22 sites de compostage communautaire dispersés ici et là dans la ville.

Un service pour la planète

Comment se fait-il qu’on en soit encore là, en 2019, dans notre capitale?

Ça fait 30 ans que «la politique québécoise de gestion intégrée des déchets solides» a été adoptée! Est-ce qu’on aurait dormi au gaz? Je suis peut-être un peu chauvine, mais j’adore quand ma collectivité fait preuve de leadership dans des dossiers où il est fondamental d’agir!

La matière organique a beau être biodégradable, lorsqu’elle se retrouve dans les sites d’enfouissement, elle est tout de même hautement polluante. «Compactés, les résidus alimentaires, les résidus verts et toutes les autres matières organiques enfouies se décomposent en situation anaérobie, c’est-à-dire en l’absence d’oxygène. Ils génèrent alors du biogaz composé principalement de dioxyde de carbone (CO 2 ) et de méthane (CH 4 ) (gaz explosif), qui contribuent à l’effet de serre», fait valoir RECYC-QUÉBEC sur une fiche informative.

Les quantités sont appréciables. Les matières organiques représentent 44 % des résidus générés par les Québécois, soit une moyenne de 184 kg par personne par année!

La solution attendue à Québec dans trois ans!

La province avait pour objectif de valoriser 100 % de ses matières organiques en 2020. Mais, encore une fois, le gouvernement du Québec a retardé l’échéance et fixé la date limite deux ans plus tard.

Comme des élèves peu consciencieux qui font leurs travaux à la dernière minute, la capitale se pliera aux exigences dictées par le gouvernement provincial à la date limite.

Un centre de biométhanisation devrait entrer en fonction en 2022... À moins que l’on glisse sur une peau de banane d’ici là!