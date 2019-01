Woke me up before you gogo

Vous avez bien lu, «Woke». Réveillé, littéralement. C’est le terme à la mode, particulièrement depuis 2014, pour désigner une personne «qui a compris, qui a vu la lumière». Selon le dictionnaire urbain, c’est comme prendre la pilule rouge dans le film La Matrice. Tout d’un coup, on voit le monde tel qu’il est.



Les gens woke détiennent la vérité. Ils ont compris que l’oppression en 2019 c’est un jeune humoriste Blanc qui porte des dreadlocks. Terme officiel: appropriation culturelle, quant on est woke.



Ils ont compris que l’oppression en 2019 c’est un acteur dont les jambes fonctionnent qui incarne un quadraplégique dans une comédie américaine. Terme officiel: appropriation corporelle, quand on est woke.



L’oppression en 2019 c’est une actrice qui incarne une personne transe née femme mais qui s’identifie come un homme. J’imagine que le terme officiel est: appropriation sexuelle.



Le problème avec tout ça c’est que sur papier, l’intention est bonne, noble, valide. Puis des gens, souvent d’une certaine génération, s’emparent de ces concepts et les amènent rapidement à leur conclusion la plus absurde.



On en arrive à ce que des gens se plaignent d’une caricature dans une revue caricaturale humoristique de l’année. On en arrive à ce que des gens «inclusifs» excluent une personne à cause de son apparence.



On en arrive à une société où ce qu’on voulait jadis, c’est que la sexualité d’une personne ne compte pas, ne définisse pas cette personne, à une société où la bonne personne avec la bonne sexualité doive jouer les rôles qui vont avec cette orientation.



S’il est essentiel de mouser la représentativité des minorités dans toutes les sphères de la société, il faut absolument laisser les créateurs créer, presque comme ils l’entendent. L’art n’a pas à se mouler à la conception politically correct d’une partie de la société, sinon c’est la fin de l’art.



De plus un acteur, dans sa définition même, doit se glisser dans la peau d’autre que lui ou elle. Ce serait bien de penser que Intouchables version américaine se ferait avec un acteur quadraplégique mais ce n’est tout simplement pas le cas. Le film s’est fait parce qu’il mettait en vedette Kevin Hart et Bryan Cranston, deux acteurs très connus. Si le film ne se fait jamais, est-ce que ça aide en quoi que ce soit la représentativité des gens paraplégiques?

Moi aussi je peux pousser le concept à son plus ridicule:

J’exige que Jamie Foxx se crève rétroactivement les yeux puisqu’il a incarné Ray Charles, qui est aveugle.

Ryan Gosling et Matt Damon doivent aller faire un tour dans l’espace puisqu’ils ont fait semblant d’y aller au cinéma.

Jason Momoa, monsieur Aquaman, doit immédiatement apprendre à respirer sous l’eau.

Kevin Spacey n’était pas un vrai criminel dans Suspects de convenance et Sept. (Ok mauvais exemple).

Juste en utilisant le terme woke, je fais d’ailleurs de l’appropriation culturelle. Après tout, il est majoritairement associé au mouvement Black Lives Matter (que je soutiens absolument, faut-il le souligner). Je suis on-ne-peut-plus Blanc, tirant parfois sur le vert. Probablement que je ne devrais pas utiliser le terme, donc.



Petit conseil en finissant pour les gens qui embrassent des causes: quand on chavire dans le ridicule, vous perdez les gens modérés.

Comme moi.