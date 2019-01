POULIN, Jean



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 9 janvier 2019, à l'âge de 54 ans et 7 mois, est décédé Jean Poulin, conjoint de Lucie Parent et fils de madame Mariette Larochelle et de de monsieur Roland Morissette. Il demeurait à Saint-Côme-Linière. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraireen après-midi de 13h30 à 15h25.Les arrangements funéraires ont été confiés à laJean laisse dans le deuil sa conjointe, Lucie Parent; ses filles: Jessica et Vicky (Enrick Roy-Lebel); ses petits-enfants: Maxime et Mickaël Chamberland et Jean Victhor Roy-Lebel; les enfants de sa conjointe: Marie-Josée et Valérie Lachance (Brady Hallgren); sa mère, madame Mariette Larochelle et son père Roland Morissette; ses soeurs et son frère: feu Martine, Diane (Denis Boutin), feu Linda, Daniel (Julie Turgeon), Sylvie (Jean Baril) et Manon. Il laisse également dans le deuil les membres des familles Poulin, Larochelle, Parent, ses oncles et tantes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2 700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8