MORENCY, Jacques



À son domicile, le 28 décembre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé subitement monsieur Jacques Morency, fils de feu madame Marie-Marthe Montreuil et de feu Jules Morency. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Il laisse dans le deuil sa compagne Louisette Larose; les enfants de celle-ci: François et Chantal (Victor Fiorino) et ses petits-enfants: Alyssia, Jasmine et Raphaël; sa sœur Madeleine (Yvan Roy), son frère Jean-Pierre (Louise Martel); ses neveux et ses nièces: Marc-André (Line Fecteau), Anne-Marie, Jean-Vincent (Eugénie Lacroix) et Louis-Simon Roy, Andréanne et Jean-Dominique Morency (Caroline Roy) et leur mère Jacqueline Carignan; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.