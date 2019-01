CLOUTIER, Louise Beaulieu



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2019, à l'âge de 73 ans et 6 mois, est décédée madame Louise Beaulieu, épouse de monsieur Gilles Cloutier, fille de feu dame Yvette Paré et de feu monsieur Henri Beaulieu. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 18h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles, sa fille adorée Caroline (Nicolas Bernier), elle était la grand-maman de Léa et Gabrielle Bernier. Les membres de sa belle-famille Cloutier : Louise, sa cousine Nicole Beaulieu (Raymond Caron), sa filleule Karen Heise, Marlène et Annick. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital Enfant-Jésus, l'équipe d'oncologie Dr. Gilbert Alain de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme.