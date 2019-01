DUBÉ, André



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 6 janvier 2019, est décédé à l'âge de 73 ans, monsieur André Dubé époux de dame Francine Pelletier. Il était le fils de feu Marie-Anne Lemieux et de feu Joseph-Zoël Dubé. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule vendredi 18 janvier de 19h à 22h et samedi de 12h à 13h50.et de là au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de la Montagne. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Francine: ses enfants : Troy (Josée Leblond) et Caroline (Eugenio Vicente); ses petits-enfants: Cynthia, Jessy, Sophia et Léana; ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Raymond, Jean-Marie, Monique (Gaston Bouchard), Jeanne D'Arc (Magella Pelletier), Bruno (Diane Dubé), Céline (Alain Bouchard), Cécile (Yves Bourdeau), Suzanne, Marcel (Francine Paré); sa belle-mère Mme Rose Robichaud (feu Maurice Pelletier), et de la famille Pelletier, il était également le beau-frère de Micheline (Marcellin Pelletier), Magella (Jeanne-D'Arc Dubé), Diane, Gilles (Diane Gagné), Chantal (Gaétan Tremblay), Pierrette (Bernard Dumais). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.Direction funéraire