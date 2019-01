ROBITAILLE, Guy



À l'Hôpital Laval, le 10 janvier 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Guy Robitaille, conjoint de madame Marina Renaud, fils de feu monsieur Maurice Robitaille et de feu madame Marguerite Boutet. Il demeurait à Lévis, autrefois au Lac Saint-Augustin. Il laisse dans le deuil les 3 filles de sa conjointe: Raymonde, Louise et Gaby; son grand ami Michel Lavigne; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s du Cap Diamant et d'ailleurs. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 13h.