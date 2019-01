LACHANCE, Lorraine Létourneau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 6 janvier 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Lorraine Lachance, épouse de monsieur Pierre Létourneau. Née à Montmagny, le 28 mars 1950, elle était la fille de feu dame Madeleine Masson et de feu monsieur Ligouri Lachance. Elle demeurait à Saint-Laurent, I.O. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Laurent I.O. à une date ultérieure. Outre son époux Pierre, madame Lachance laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Dominic Lachance), Karine (Simon Verret); ses petits-enfants: Marie-Pier, Maélie; ses frères et soeurs: Diane (Charles-Henri Lachance), France, Gaston (Diane Chabot), Bruno (Hélène Lachance); sa belle-sœur Francine Létourneau (Jacques Leclerc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Raynald Lachance. Un merci très spécial à ses grands amis: Monique Lapointe, Jacques Vézina et Nathalie Lachance. La famille remercie tout le personnel d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, Hôtel-Dieu, Oncologie, Tél. : 418-525-4385, Site : www.fondationduchuq.org. Les funérailles sont sous la direction de