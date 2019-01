GAGNON, Jean-Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Gagnon, époux de dame Lise Bouffard, fils de dame Jeanne-D'Arc Lajoie et de feu monsieur Roger Gagnon. Il demeurait à Québec (autrefois de Baie-Comeau).La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera à Baie-Comeau à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise et sa mère Jeanne-D'Arc, ses sœurs: Denise (Claude Fortin), Diane (Daniel Gagnon) et feu Danielle (Réal St-Pierre); son frère feu Michel; ses beaux-parents feu Georges Bouffard (feu Thérèse Poirier); sa tante Julienne Bouffard; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Charles (Lise Bouchard), Denis, Denise (Dorius Sinclair), feu Georgianne et feu Diane ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. :418-683-8666 (www.cancer.ca) ou à la Fondation du CHU de Québec pour les maladies du dos, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 tél. : 418-525-4385 (https://fondationduchudequebec.org/).