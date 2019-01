BEAUDOIN, Roland



À son domicile, le 1er janvier 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roland Beaudoin, conjoint de feu Suzanne Clavet, fils de feu Marie-Reine Piché et de feu Lorenzo Beaudoin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 14h.Il laisse dans le deuil Huguette Côté; ses enfants: André (Elise Cantin) et Viviane (François Lavigueur); ses petits-enfants: Véronique (Jérôme Lachance-Paquet), Mathieu et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Eliot et Clara; sa belle-sœur Gisèle Clavet (feu Gilles Bégin); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il était le père de feu Joyceline (feu Gilles Bélanger), le grand-père de feu Jeffrey et le frère de feu Henriette (feu Lucien Bouchard).